Назван единственно возможный спаситель Украины Милонов заявил, что Украину сможет спасти только армия России

Фото: МО РФ

Украину может спасти не Запад, а только армия России, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, соседнюю страну уже невозможно накачать ресурсами, чтобы она выжила.

Вопрос вхождения ВС России в Киев предрешен, все очевидно. Нереально накачать Украину таким количеством ресурсов, чтобы она выжила. Только армия России может ее спасти, — подчеркнул собеседник.

Милонов также оценил высказывание президента Украины Владимира Зеленского о законности статуса российского лидера Владимира Путина. По словам депутата, украинский политик принял позицию «сам дурак», что указывает на его несерьезность.

Позиция «сам дурак» несерьезная. Обещанный срок Зеленского истек, говорить о том, что он дает оценку как глава государства, нельзя. Вероятно, он обиделся. Пойди он на выборы сейчас, то, скорее всего, не победил бы, — предположил Милонов.

Депутат добавил, что сегодня для него такого государства, как Украина, больше не существует. Он объяснил, что в стране нет никаких признаков власти: даже парламент нелегитимный, он образовался в результате переворота. Милонов допустил, что Зеленский сейчас готовит страну к «полной сдаче» Западу.

Ранее Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая, когда истек срок его полномочий. Он порекомендовал обратиться к законам и Конституции Украины для ответа на этот вопрос, однако не уточнил, о каких именно статьях документа идет речь.