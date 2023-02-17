Назначены командующие войсками нескольких военных округов

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Рустам Мурадов

Генерал-лейтенант Евгений Никифоров с января назначен командующим Западным военным округом, сообщается на сайте Минобороны. Генерал-лейтенант Рустам Мурадов будет заведовать Восточным, Южным военным округом — генерал-полковник Сергей Кузовлев.

С января 2023 года назначен командующим войсками Западного военного округа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об официальной отставке генерал-полковника ВС РФ Александра Лапина. Минобороны подтвердило, что пост командующего Центральным военным округом занял 47-летний генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. О его назначении в январе заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев рассказал NEWS.ru, что уход Лапина с должности командующего Центральным военным округом и его назначение начальником главного штаба сухопутных войск является понижением. В то же время, по его словам, Лапин вполне способен справиться с этой должностью.