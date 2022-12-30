Назначен новый замруководителя аппарата правительства Новым замруководителя аппарата правительства стал Богдан Стежка

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Михаил Мишустин

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин назначил новым заместителем руководителя аппарата правительства — руководителем аппарата коллегии военно-промышленной комиссии России Богдана Стежку, сообщила пресс-служба правительства. Ранее он возглавлял департамент по обеспечению деятельности административных органов правительства.

Новым заместителем руководителя аппарата правительства — руководителем аппарата коллегии военно-промышленной комиссии России назначен Богдан Стёжка, ранее возглавлявший Департамент по обеспечению деятельности административных органов правительства, — говорится в сообщении.

Мишустин утвердил также еще ряд кадровых изменений в аппарате правительства. Теперь руководить административным департаментом будет Александр Беседа. Ранее он занимал должность заместителя директора департамента.

Кроме того, пост заместителя руководителя аппарата правительства — руководителя аппарата коллегии военно-промышленной комиссии покинул Игорь Боровков. В сообщении говорится, что он ушел на пенсию.

Ранее Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Наталью Бочарову. Уточнялось, что решение связано со сменой работы.