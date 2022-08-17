Назначен новый командующий Черноморским флотом Новым командующим Черноморским флотом России стал вице-адмирал Виктор Соколов

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Виктор Соколов

Новым командующим Черноморским флотом России назначен вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники во флоте. В настоящее время он принимает дела в Севастополе.

Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета пришло представление. Публичного мероприятия не было. Наверное, его и не будет в связи с введенным в городе «желтого» уровня террористической опасности, — сказал собеседник.

Еще один знакомый с ситуацией источник рассказал, что в условиях, когда идет спецоперация России на Украине, никто не обязан публично сообщать о подобных назначениях. Официально эта информация не комментируются.

С 2019 года ЧФ РФ командовал адмирал Игорь Осипов.

В 1985 году Соколов окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. С 2019 он возглавлял Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. С 2013 года занимал пост заместителя командующего Северным флотом.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отметил, что российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны. Они демонстрируют отличную морскую выучку и слаженность действий, отметил министр в поздравлении с Днём Военно-морского флота. Шойгу поблагодарил ветеранов, участвующих в патриотическом воспитании молодежи и сохранении традиций.