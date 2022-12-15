Назначен новый глава Фонда пенсионного и социального страхования Чирков назначен главой Фонда пенсионного и социального страхования

Фото: pfr.gov.ru

Сергей Чирков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования, следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале правительства. Чирков начал работать в ПФР в 2001 году, где прошел путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда.

Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования, — говорится в сообщении.

В кабмине напомнили, что с 1 января 2023 года начнет работу единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд), который будет образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. В Социальном фонде сохранятся все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования.

Ранее сообщалось, что сама организация заработает с 1 января 2023 года, но переходный период займет до двух лет. Авторы инициативы считают, что в результате реформы государство получит возможность централизованно управлять социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно. Однако инициированные перемены уже вызвали раскол в экспертном сообществе и парламенте.