Названо имя исполняющего обязанности ректора РАНХиГС Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

Фото: prim.ranepa.ru

Алексей Комиссаров

Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров, сообщила пресс-служба правительства РФ. В релизе сказано, что в настоящее время он занимает должность проректора, а также пост директора института Высшей школы государственного управления академии, на базе которой была создана «Школа губернаторов».

Исполнение обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации возложено на проректора учреждения Алексея Комиссарова, — говорится в сообщении.

Известно, что Комиссаров с 2018 года также является директором АНО «Россия – страна возможностей». Ранее он в течение двух лет возглавлял Фонд развития промышленности и занимал различные должности в правительстве Москвы.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности ректора РАНХиГС Виктора Мау. В пресс-службе кабмина уточняли, что он покинул пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Мау был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Расследование дела в отношении него прекратили в октябре 2022 года, а в ноябре он уехал в Израиль. В РАНХиГС сообщили, что ректор находился в плановом отпуске, согласованном с кабмином.