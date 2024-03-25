Назарова захотели лишить почетного звания после стиха о теракте в «Крокусе» Юрист Соловьев призвал лишить Назарова звания народного артиста России

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Дмитрий Назаров

Актера Дмитрия Назарова необходимо лишить звания народного артиста России, заявил RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Таким образом он отреагировал на стихотворение артиста о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам юриста, преступление должен был осудить любой нормальный человек, без иносказаний и намеков.

Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. Без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий. <...> А что касается Назарова, то начать необходимо с лишения его почетного звания народного артиста России, — заявил Соловьев.

Он также считает, что в отношении людей, публично оправдывающих терроризм, должны быть возбуждены уголовные дела. По его словам, они проходят точку полного невозврата. Юрист призвал создать список таких лиц и запретить им любое творческое и информационное взаимодействие.

Ранее сообщалось, что уехавший за границу народный артист РФ Дмитрий Назаров сочинил стихотворение о теракте в «Крокус Сити Холле». Артист не стал выражать соболезнования семьям и близким погибших, число которых достигло 137 человек, также он решил не предлагать помощь пострадавшим.