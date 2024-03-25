Актера Дмитрия Назарова необходимо лишить звания народного артиста России, заявил RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Таким образом он отреагировал на стихотворение артиста о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам юриста, преступление должен был осудить любой нормальный человек, без иносказаний и намеков.
Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. Без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий. <...> А что касается Назарова, то начать необходимо с лишения его почетного звания народного артиста России, — заявил Соловьев.
Он также считает, что в отношении людей, публично оправдывающих терроризм, должны быть возбуждены уголовные дела. По его словам, они проходят точку полного невозврата. Юрист призвал создать список таких лиц и запретить им любое творческое и информационное взаимодействие.
Ранее сообщалось, что уехавший за границу народный артист РФ Дмитрий Назаров сочинил стихотворение о теракте в «Крокус Сити Холле». Артист не стал выражать соболезнования семьям и близким погибших, число которых достигло 137 человек, также он решил не предлагать помощь пострадавшим.