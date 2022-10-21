«Натовцы заскучали»: экс-посол Чижов о причинах снабжения Украины оружием Экс-посол России в ЕС Чижов: натовцы преследуют те же цели, что и во время Холодной войны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Чижов

Военный блок Запада преследует те же самые цели, что и во времена Холодной войны, поэтому и снабжает Киев оружием, заявил в интервью «Парламентской газете» первый заместитель руководителя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности, бывший посол России в Евросоюзе Владимир Чижов. По мнению российского сенатора, «натовцы заскучали», однако теперь Североатлантический альянс нашел на Украине способ заниматься любимым делом и не изменяет своей многолетней истории.

Натовцы заскучали. И скучали они до 2008 года, когда разразился грузино-осетинский конфликт. Я тогда присутствовал на международной конференции в Брюсселе, где на одной из панелей выступали сразу три генсека НАТО — действовавший на тот момент и два его предшественника. И эти люди светились от счастья! Я им даже об этом и сказал — к их вящему неудовольствию. Я сказал: «о, вы наконец-то нашли себе занятие! Причем не какое-то новое — вы просто возвращаетесь к тем постулатам, которые были актуальны на заре Холодной войны, — рассказал Чижов.

Вместе с тем Альянс все же опасается ссориться с Москвой «окончательно», «хотя горячие головы есть и там, и там», заключил представитель верхней палаты российского парламента.

Как отмечает издание, в настоящее время Запад решительно отвергает всякую возможность остановиться на границе каких бы то ни было «красных линий», продолжая поставлять режиму Киева оружие и фактически становясь третьей стороной вооруженного конфликта на Украине, а в это же самое время Парламентская ассамблея Совета Европы признает политический режим в России «террористическим».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власти страны официально обратятся к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО. Он добавил, что с аналогичным предложением он уже обратился к государствам Евросоюза и к Соединенным Штатам Америки.