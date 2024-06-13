НАТО уличили в подготовке к возможному конфликту с Россией МИД РФ: действия НАТО направлены на подготовку к столкновению с Россией

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Нынешние действия НАТО связаны с подготовкой к возможному противостоянию с Россией, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, к этим шагам относятся проводимые Альянсом учения и развязанная гибридная война.

Все, что сегодня делает НАТО на этом поприще, если говорить прямо, — это подготовка альянса к возможному военному столкновению с Россией. И учения, которые проводятся, свидетельствуют как раз о том, что <...> НАТО вернулась к схемам обеспечения безопасности времен холодной войны, — отметил дипломат.

Как напомнил Грушко, члены НАТО развязали против РФ гибридную войну. В частности, Североатлантический альянс ввел тысячи незаконных рестрикций и продолжает пропагандировать демонизацию России, констатировал он.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что Москва внимательно наблюдает за всеми маневрами НАТО. Она назвала риторику и тренировки Блока элементами гибридной войны против РФ. Большая часть учений, по ее мнению, направлена на реализацию сценария противостояния с Россией.

До этого Грушко подчеркнул, что говорить о модальностях вероятных договоренностей с Западом по безопасности бессмысленно, пока НАТО считает Москву «прямой угрозой». Последняя попытка наладить отношения была предпринята в декабре 2021 года, резюмировал он.