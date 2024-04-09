НАТО посоветовали проявить здравомыслие в вопросе отправки войск на Украину МИД РФ: НАТО стоит включить инстинкт самосохранения при отправке войск Украине

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Российские власти надеются, что у членов НАТО взыграет инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск на Украину, заявил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, присутствие западных армий в зоне спецоперации увеличит вероятность вооруженного столкновения Альянса с Россией.

В случае появления западных войск на Украине риск прямого вооруженного противостояния между НАТО и Россией возрастет многократно. Мы не хотим такого развития. Надеемся, что на Западе в конечном счете возьмут верх здравомыслие и инстинкт самосохранения, — отметил дипломат.

В то же время Полищук обратил внимание на тот факт, что руководство НАТО старается сохранять дистанцию в вопросе вовлечения блока в конфликт на Украине. Однако попытки столкнуть Россию и Североатлантический альянс все же продолжаются, констатировал собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Кристель Нэан добавила, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск для помощи Украине в случае реализации неизбежно привели бы к прямому столкновению между РФ и НАТО . По ее словам, в этом случае диспропорция в вооруженных силах будет такова, что Москва окажется вынуждена нанести ядерный удар.