«Наступил на грабли»: Кадыров о синяках на лице пленного солдата ВСУ Кадыров объяснил синяки на лице пленного украинца словами «наступил на грабли»

Рамзан Кадыров / Фото ramzan/vk.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, откуда взялись синяки на лице пленного солдата ВСУ. В своем Telegram-канале он пошутил, что украинский военный «наступил на грабли». Ранее помощник Кадырова Апты Алаудинов признался, что одного из задержанных солдат ВСУ пришлось избить из-за того, что тот не хотел сдаваться в плен.

Задержанные солдаты ВСУ Роман Панченко и Илья Масличенко признаются, что нацики «Айдара» и «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. - NEWS.ru) бросили их в самый ответственный момент. О том, чтобы сдаться, и мысли не было, ведь украинская пропаганда полна страшилок о зверствах российских бойцов, — заявил глава Чечни.

Двух украинских офицеров взяли в плен в Северодонецке российские войска. Помощник Кадырова рассказал, что им было предложено сдать оружие и добровольно сдаться, но националисты «не воспользовались этим предложением подобру-поздорову», из-за чего им пришлось «поставить несколько фингалов». Точнее, только один из пленных заработал их. Видео с их первичным допросом опубликовал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

До этого пленный боевик украинской националистической группировки «Азов», который сдался на «Азовстали» в Мариуполе, рассказал, что никогда не видел никаких кадров с издевательствами над пленными российскими военными. Он выразил надежду, что украинская сторона обходится с россиянами так же лояльно, как это делает Россия с пленными боевиками ВСУ.