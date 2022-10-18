«Настрой на максимальную открытость»: СФ продолжит трансляции заседаний Совфед не будет отказываться от онлайн-трансляций заседаний по примеру Госдумы

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Совет Федерации, в отличие от Госдумы, не станет отменять онлайн-трансляцию своих заседаний, заявил РБК руководитель пресс-службы верхней палаты российского парламента Владислав Пономаренко. Он подчеркнул, что СФ сохраняет «настрой на максимальную открытость» и популяризацию своей деятельности.

Как и прежде, планируем транслировать пленарные заседания, заседания комитетов и другие парламентские форматы в прямом эфире на доступных площадках, — сказал Пономаренко.

Он добавил, что блокировка аккаунта палаты в YouTube проблем для трансляций не создаст. Следить за заседаниями в реальном времени можно с RuTube и в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли решение ограничить прямые трансляции заседаний, поскольку значительная часть повестки связана с обсуждением вопросов законодательного обеспечения спецоперации, а также мер поддержки военнослужащих, участвующих в ней. У представителей СМИ остается возможность следить за трансляцией в пресс-центре.