«Настоящий зооцид»: Захарова об убийстве оленей в Норвегии Захарова осудила норвежские власти за убийство пасшихся в России оленей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова осудила в своем Telegram-канале убийство в Норвегии более 40 оленей после возвращения с пастбищ на территории РФ. По ее словам, в стране процветает зооцид, на которой никак не реагируют Greenpeace и другие защитники природы.

Захарова пояснила, что российская сторона предлагала Норвегии способ разрешения ситуации, согласно которому Осло должно было возместить ущерб, причиненный животными заповеднику, где они паслись. Норвежские власти сначала не давали какого-либо определенного ответа, а затем «показательно и, вероятно, в назидание другим парнокопытным, казнили».

В Норвегии вообще под видом ветнадзора процветает настоящий зооцид. Там любых животных, которых считают опасными или незаконно ввезёнными в страну, просто... убивают, — написала представитель МИД.

Она, в частности, припомнила убийство моржихи Фреи, которая была любимицей всей страны, а также инцидент с щенком чихуахуа, который принадлежал россиянину. Тогда животное удалось спасти от усыпления, за него даже вступился известный киноактер Жан-Клод Ван Дамм.

Захарова добавила, что неолибералы и зооненавистники из норвежского ветконтроля плюют не только на европейский гуманизм, но и на чувства коренных жителей страны – саамов. Для них убийство оленя является святотатством и кощунством.

Ранее решение властей Норвегии по оленям прокомментировал член комитета Госдумы по экологии Аркадий Пономарев, назвав его варварством. Он не исключил, что убийство оленей может быть связано с антироссийскими санкциями и носит политический характер.