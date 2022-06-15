«Настоящая подлость»: Кадыров о действиях ВСУ во время зеленого коридора Кадыров назвал подлостью обстрел со стороны ВСУ во время действия зеленого коридора

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал в своем Telegram-канале настоящей подлостью продолжительный обстрел украинскими военными российских подразделений, задействованных в обеспечении безопасного выхода мирных жителей с территории промкомплекса «Азот» в Северодонецке в ЛНР. По его словам, в определенный период времени гражданские должны были выйти с предприятия, однако солдаты ВСУ открыли огонь и ни один мирный житель не смог эвакуироваться. Кадыров добавил, что благодаря слаженным действиям подразделений РФ никто не пострадал.

По словам главы Чечни, подразделениям спецназа «Ахмат» было поручено организовать зеленый коридор в период с 08:00 до 22:00 для эвакуации мирных жителей. Однако украинская сторона не позволила никому покинуть территорию завода, открыв огонь.

Настоящая подлость! Кстати говоря, обстрел до сих пор продолжается. Благодаря своевременному реагированию и перегруппировке подразделений обошлось без жертв среди личного состава. Естественно, никого из подвалов так и не выпустили, — написал Кадыров.

Он отметил, что мирные жители удерживаются украинскими силами в качестве живого щита. Кадыров также обратился к лидерам стран Запада, обвинив их в поставке Украине артиллерийских орудий, из которых ВСУ обстреливают гражданских в ЛНР и ДНР.

Вы поставляете артиллерийские системы для уничтожения мирного населения ЛНР и ДНР и прекрасно знаете, что украинские военные не используют их для обстрела военных позиций российских войск, — добавил чеченский лидер.

Поставщики этого оружия рано или поздно принесут извинения, стоя на коленях перед жителями Донбасса, подытожил Кадыров.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские боевики могут удерживать на заводе «Азот» в Северодонецке до 1,2 тысячи гражданских лиц.