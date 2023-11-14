Наследникам героев могут позволить хранить у себя наградное оружие Депутат Выборный: наследникам героев нужно позволить хранить наградное оружие

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Наградное боевое оружие может остаться у наследников владельца после его смерти, считает замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. В беседе с «Парламентской газетой» он рассказал, что разработал поправки в закон «Об оружии», предусматривающие в том числе условие, согласно которому оружие в обязательном порядке нужно будет охолостить.

Как пояснил депутат, наследник может обратиться в организацию, выдавшую оружие, либо в Росгвардию с соответствующим заявлением. Там должны его рассмотреть и охолостить боевое оружие, то есть сделать его непригодным для стрельбы, сохранив при этом внешний вид со всеми элементами отделки. После получения всех необходимых документов наследник должен в двухнедельный срок зарегистрировать оружие в отделении МВД по месту жительства.

По словам парламентария, главная задача инициативы — сохранение памяти о герое.

В случае смерти человека, который владел наградным оружием, само оружие надлежит сдать регулирующим органам — в МВД или в Росгвардию. Мы же предлагаем сделать так, чтобы родственники этого человека получили право сохранить наградное оружие. <...> Таким образом, мы решаем очень важную задачу — сохраняем память, традиции и семейную историю, — подчеркнул Выборный.

Ранее сын погибшего российского предпринимателя Евгения Пригожина Павел сдал в полицию наградное оружие отца. Речь идет о трех пистолетах: двух Glock 17 без магазина и патронов, а также Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.