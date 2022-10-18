«Насильно мил не будешь»: Лавров о дипломатическом присутствии на Западе Лавров заявил, что России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сохранять прежнее дипломатическое присутствие в странах Запада не имеет смысла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, российские дипломаты работают в трудных условиях, существует угроза физических нападений.

Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное - там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь, — отметил Лавров.

Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Ее поддержали 143 страны, в то время как против документа выступили пять государств, включая саму Россию, а остальные 45 стран воздержались.

По сле этого Лавров заявил, что западные страны смогли обеспечить принятие антироссийской резолюции на Генассамблее ООН лишь с помощью дипломатического террора и откровенного выкручивания рук другим странам,