«Наши недруги зубы пообломают»: Станкевич о новых угрозах Запада против РФ Станкевич: угрозы Запада в отношении СПГ из РФ не изменят энергополитику страны

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Юрий Станкевич

Планы России по увеличению объемов производства сжиженного природного газа помогут противостоять западным санкциям, заявил корреспонденту NEWS.ru зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, страна и не такое переживала, поэтому «наши недруги зубы пообломают».

Перспективные планы в части увеличения объемов производства сжиженного природного газа, <...> вплоть до 100 млн тонн к 2030 году, они позволяют нам действовать на мировом энергетическом рынке достаточно эффективно и гибко. Соответственно, и обходить те санкции, которые вводит Евросоюз против России, — подчеркнул депутат.

Поставки сжиженного природного газа гораздо более мобильные, нежели с жесткой привязкой к трубопроводной системе, напомнил собеседник. Поэтому те угрозы, которые звучали и будут звучать в адрес РФ в части усиления санкционного давления, никоим образом не должны привести к изменению энергетической политики, обратил внимание Станкевич.

СПГ — это перспективное направление, в этой части Россия будет наращивать свои усилия через создание собственного танкерного флота, через дозавозы, через внедрение новых технологий и самое главное — через развитие проектов. <...> Как любит говорить наш президент, и я в этом с ним полностью соглашусь. И не такое переживали, поэтому наши недруги зубы пообломают, — заключил зампред комитета.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Чехия и ФРГ обратились к Евросоюзу с призывом собрать рабочую группу с целью поиска вариантов полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России. Инициативу выдвинули министр экономики Германии Роберт Хабек и чешский министр торговли Йозеф Сикел.