«Нас провоцируют»: депутат о требовании осудить СВО для допуска к Олимпиаде Депутат Журова: у Запада не получится заставить Россию бойкотировать Олимпиаду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры, несмотря на все попытки Запада принудить нас, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Так она прокомментировала заявление о том, что Международный олимпийский комитет может потребовать от российских спортсменов осудить СВО ради допуска к соревнованиям в Париже.

На Западе нас давно провоцируют на бойкот. Если мы лично откажемся выступать на Олимпиаде, у них появится повод на законодательном уровне, не придумывая всяких поводов, запретить нам в дальнейшем участвовать в соревнованиях. Нейтральный статус позволяет нам вернуться или не вернуться, выбор будет зависеть от нас. Но если мы начнем бойкотировать и отвечать на их нападки, это превратится в прямую конфронтацию с Олимпийским комитетом. Эта война нам не нужна, — сказала Журова.

Депутат отметила, что в конечном итоге на Олимпиаду могут допустить всего пару российских спортсменов. Также, по ее мнению, нельзя исключать тот вариант, что россиянам и вовсе запретят выступать в Париже.

Если другие страны начнут высказываться против, Макрон может запретить участвовать всем спортсменам до единого. Возможен ведь и такой вариант. Я сомневаюсь, что у нас найдутся спортсмены, которые, не желая покидать Россию, осудят СВО. Поэтому призываю успокоиться и спокойно понаблюдать за тем, как Запад будет действовать дальше. Нельзя позволить нам попасть в их ловушку, — резюмировала Журова.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что спортсмены из России в случае подписания документа МОК для участия в Олимпиаде могут нарушить законодательство РФ. Он усомнился, что россияне пойдут на такой шаг.