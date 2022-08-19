«Нас не отменят»: Голикова подвела итоги фестиваля «Таврида.АРТ» Вице-премьер Голикова: фестиваль «Таврида.АРТ» вдохнул жизнь в развитие креативных индустрий РФ

Фото: vk.com/@scienpolicy-tatyana-golikova-vice-premer-pravitelstva-rf-na-tavrideartta

Татьяна Голикова

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова встретилась с участниками фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму и в неформальной беседе подвела итоги мероприятия. Больше всего ее впечатлила выставка работ молодых художников из Луганской и Донецкой народных республик. По словам зампреда правительства, «Таврида» вдохнула жизнь в развитие креативных индустрий в России.

Я никогда не получала за такое короткое время такого большого количества разных эмоций <...> я видела только картины художников — и это очень сложное и яркое представление того, что им пришлось пережить. Находясь в выставочном павильоне, я чувствовала, как всё здесь дышит творчеством и надеждой на то, что мы состоялись, мы будем, мы никуда не денемся и нас не отменят, — поделилась впечатлениями вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что итоги фестиваля доказывают, что у российской молодежи замечательное будущее, а у страны — большие перспективы.

На арт-кластере «Таврида» молодые российские дизайнеры представили модную апсайклинг-коллекцию в рамках шоу-показа «Тавриды.Арт». Специальный проект «Небография» был подготовлен молодыми российскими дизайнерами в партнерстве с ППК «Российский экологический оператор». Модельеры показали платье из офисных рубашек и спальных мешков, концептуальные образы с крыльями из старых спортивных ветровок, платье из флаговой ткани, также в коллекцию вошла кофта из воздушного змея и махрового полотенца.