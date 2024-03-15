«Нас бы просто уничтожили»: депутат о судьбе Крыма в составе Украины Депутат Георгиади: Крым разрушался более 20 лет в составе Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым разрушался более 20 лет, находясь в составе Украины, заявила в беседе с NEWS.ru депутат Госсовета республики Лариса Георгиади после торжественного собрания, приуроченного ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. По ее словам, жители региона понимали, что если он не станет частью РФ, то его «просто уничтожат».

Мы понимали, что если это (вхождение Крыма в состав России. — NEWS.ru) не произойдет, нас просто уничтожат. А для нас Крымская весна это жизнь. То что происходило дальше — это жизнь и созидание, а не разрушение. <...> Был такой период только разрушения, улицы приходили в упадок, Крым разрушался 20 с лишним лет в составе Украины. <...> Было состояние безнадежности, — сказала Георгиади.

Как подчеркнула депутат, воссоединение Крыма с Россией дало республике новый виток жизни, возрождение и развитие. Она добавила, что Крым всегда находился в тесном контакте с регионами, которые впоследствии вошли в состав России. По словам Георгиади, в республике надеялись, что РФ наведет там порядок.

Было нагнетание, но была надежда, что Россия наведет там порядок. Когда случилось это (начало спецоперации. — NEWS.ru), это было для нас неожиданно. Но я этого ждала, и все этого ждали. Невозможно было находиться в этом состоянии, — высказалась депутат.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что власти Украины не делали для республики ничего, чтобы поднять уровень жизни и создать комфортные условия для проживания. По его словам, Киев пытался стравить всех жителей Крыма, посеять межнациональную рознь и создать конфликты на бытовой почве. Как отметил Аксенов, именно такой была стратегия Киева в отношении республики.