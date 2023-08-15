Нарышкин заявил о стремлении Запада подменить людей «биомеханоидами»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Физически и духовно здоровым людям страшно приезжать в страны Евросоюза из-за расплодившихся там извращений, заявил на XI Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, страны Запада стремятся заменить людей «биомеханоидами».

Человек создан по образу и подобию божьему, а западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами, — заявил Нарышкин.

Отмечается, что на заявление главы Службы внешней разведки РФ отреагировал депутат Госдумы, ведущий телепрограммы «60 минут» Евгений Попов. Он назвал «биомеханоидов» словом дня.

Президент России Владимир Путин также выступил с речью на Московской конференции по международной безопасности. Глава государства подчеркнул, что сегодня всего больше стран выражают готовность отстаивать свои традиции, уклад жизни и национальные интересы, что свидетельствует о формировании многополярного мира.

В свою очередь глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу назвал Россию «локомотивом» в борьбе за интересы других независимых стран. По его словам, государство готово бороться с политикой стран Запада по провоцированию локальных конфликтов во всем мире.