Нарышкин заявил о превращении Украины в злобный антироссийский инструмент

Фото: duma.gov.ru

Сергей Нарышкин

Украина в короткий срок превратилась из процветающей республики в злобный антироссийский инструмент, заявил глава Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По его словам, такая метаморфоза произошла с соседней страной на глазах одного поколения, передает ТАСС.

В ходе встречи президента Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания РИО Нарышкин отметил, что существуют силы, которые стремятся разрушить историческую память жителей РФ и посеять в обществе рознь. Он указал, что именно таким образом развивалась ситуация на Украине.

Буквально на глазах одного поколения из процветающей советской Украинской республики эта республика превратилась, по сути, в диктатуру и в такой послушный и злобный инструмент агрессивных по отношению к России тоталитарно-либеральных режимов Запада, — сказал Нарышкин.

Ранее глава СВР рассказал, каким образом можно добиться победы в конфликте с Украиной. По его словам, для этого необходимо единство власти, армии и общества. Он добавил, что это доказывает исторический опыт России, в том числе пример Первой мировой войны.