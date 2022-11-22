Нарышкин заявил, что США провоцируют конфликты в СНГ

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Нарышкин

Служба внешней разведки (СВР) России регулярно замечает попытки США найти болевые точки для провокации конфликтов в странах СНГ, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин, передает РИА Новости. Одним из примеров такой деструктивной деятельности, по мнению Нарышкина, является Украина. Глава СВР отметил, что «процветающая Украина» превратилась в «диктаторское и коррупционное государство».

Образцы такой деструктивной и подрывной деятельности — ситуация на Украине, где в течение десятилетий культивировались национализм и русофобия, что привело к плачевным результатам, — сказал он.

Ранее Нарышкин заявлял, что Украина в короткий срок превратилась из процветающей республики в злобный антироссийский инструмент. По его словам, такая метаморфоза произошла с соседней страной на глазах одного поколения.

До этого глава СВР рассказал, каким образом можно добиться победы в конфликте с Украиной. По его словам, для этого необходимо единство власти, армии и общества. Он добавил, что это доказывает исторический опыт России, в том числе пример Первой мировой войны.