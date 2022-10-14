Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

У России есть разведданные по диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Конкретизировать их он не стал, передает ТАСС.

Данные есть, но конкретизировать не буду, — заявил Нарышкин.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Сейсмолог Бьерн Лунд ранее высказал предположение, что на самом деле на «Северных потоках» могли произойти не два взрыва, а три. Эта информация пока никак не подтверждается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Евросоюзу еще только предстоит осознать, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя «Северных потоков». По его словам, единственная «живая» нитка ситуацию спасти не сможет.