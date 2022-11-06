Нарышкин допустил, что сообщение Трасс «все сделано» касалось подрыва СП

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

У России есть косвенные свидетельства того, что смс-сообщение действующего на тот момент премьер-министра Великобритании Лиз Трасс со словами «все сделано», адресованное госсекретарю США Энтони Блинкену, касалось диверсий на «Северных потоках», заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это (смс-сообщение. — NEWS.ru) имеет основания под собой, — заявил Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1».

Нарышкин также подчеркнул, что на фоне подобных провокаций со стороны Запада россиянам нужно быть более бдительными, а СВР необходимо продолжать предупреждать внешние угрозы.

Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и СВР нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам, — подчеркнул Нарышкин.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Позднее Швеция завершила расследование на месте утечек из газопроводов. Результаты расследования усилили подозрение в том, что причиной ЧП стала диверсия.