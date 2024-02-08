Нарышкин сделал важное заявление о выборах в США SHOT: Нарышкин заявил, что РФ не будет вмешиваться в американские выборы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Москва ни за что не станет вмешиваться в президентские выборы в США, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает Telegram-канал SHOT. Он отметил, что Вашингтон обязательно постарается повлиять на результаты выборов в России.

Ни за что (Россия не станет вмешиваться — NEWS.ru), — сказал он.

Ранее Нарышкин заявил, что уверовавший в собственную способность устраивать госперевороты Запад намеревается совершить революцию и в России, однако у него ничего не получится. Он напомнил, что на счету у США и их союзников трагедии Арабской весны и Евромайдана. По мнению Нарышкина, это привело западные страны к «головокружению от успехов».

Нарышкин также заявлял, что «предупреждения» представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против РФ. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран. По мнению главы СВР, такими заявлениями Запад пытается заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции. Однако, заверил он, ничего подобного не произойдет.