Нарышкин: Россия купировала угрозу создания Украиной «грязной бомбы»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Нарышкин

Россия смогла устранить угрозу создания Киевом «грязной бомбы», заявил глава СВР Сергей Нарышкин. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что действия Москвы были направлены на то, чтобы блокировать работу Украины по созданию такого оружия.

В определенном смысле — да, конечно. Наши действия были направлены на то, чтобы блокировать определенные работы или намерения украинской стороны по созданию [«грязной бомбы»], а уж тем более по [ее] использованию, — высказался Нарышкин.

Помимо этого, глава СВР назвал невозможным возвращение Украиной Крыма.

Ранее спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов назвал угрозы Киева взять Крым под огневой контроль «трепом и словоизвержением, на которое нет смысла отвечать». Он отметил, что Украина еще могла осуществить такое, когда обладала контролем над Херсонской областью, однако с того момента многое поменялось.