Нарышкин заявил об очевидном провале наступления ВСУ

Фото: МО Украины

Провал контрнаступления ВСУ очевиден, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве. Он отметил, что в проблемах Запад и Киев винят погоду и «кустарниковую растительность» на поле боя, передает РИА Новости.

Сегодня, после очевидного провала летней кампании ВСУ, так называемого «контрнаступа», киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя, — сказал он.

Нарышкин рассказал, как российские солдаты сжигают танки Leopard «с такими же крестами на башне, как это было 80 лет назад».

Сегодня, 25 августа, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что колонна инженерной техники Вооруженных сил Украины прибыла в Харьков. По его словам, в составе колонны двигались понтонные автомобили КрАЗ. Предполагается, что украинская армия планирует форсировать ближайшие реки и перейти в контрнаступление. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Марочко также уточнил, что понтонно-мостовой парк украинской армии позволяет ей наводить переправу через реки длиной более 50 метров. При этом грузоподъемность такой переправы составляет около 60 тонн. Немецкий танк Leopard 2 весит от 50,5 до 63 тонн в зависимости от модификации. Вес американской бронемашины M2 Bradley составляет от 22,7 до 34 тонн.