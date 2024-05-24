Нарышкин рассказал о планах организаторов теракта в «Крокусе» Нарышкин: организаторы теракта в «Крокусе» не собираются им ограничиться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» не собираются им ограничиться, они пытаются запугать россиян, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в Бишкеке. По его словам, которые приводит «Российская газета», у них ничего из задуманного не получится.

Устремления этих сил не ограничиваются единичным терактом. Теракт в «Крокусе» — одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ. Но, думаю, у них ничего из задуманного не получится, — заявил Нарышкин.

По словам Нарышкина, география деятельности стоящих за терактом в «Крокус Сити Холле» гораздо шире СНГ. В этой связи он упомянул покушение на «неугодного либеральным элитам» премьера Словакии Роберта Фицо. Директор СВР выразил уверенность, что обеспечить безопасность стран СНГ и остановить противника можно только решительными действиями и совместными усилиями, направленными на выявление, предупреждение и пресечение террористических актов. Нарышкин добавил, что у истоков многих радикальных группировок стояли англосаксонские страны.

Ранее Нарышкин заявил, что страны коллективного Запада, выступающие на стороне Украины, сейчас находятся в замешательстве из-за перехода инициативы к России в ходе украинского конфликта. По его словам, западные эксперты озвучивают различные оценки ситуации, однако зачастую они противоречат друг другу.