Нарышкин рассказал, куда идет помощь Запада Украине Нарышкин заявил, что значительная часть финансовой помощи Запада не попадает к украинцам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Значительная часть ассигнований Запада не доходит до простых украинских граждан, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете». По его словам, деньги оседают в карманах киевских чиновников.

Значительная часть многомиллионных иностранных ассигнований и пожертвований не доходит до людей на Украине, действительно нуждающихся в помощи и поддержке, а оседает на счетах в банках за границей. Украинские власти контролируют и зачастую рассматривают эти деньги в качестве личного достояния, прикрываясь складывающейся в стране ситуацией, — сказал Нарышкин.

9 июня в Пентагоне сообщили, что США решили предоставить Украине очередной пакет военной помощи в размере $2,1 млрд. В него войдут критически важные средства ПВО и боеприпасы. Украине, в частности, предоставят дополнительные снаряды для систем Patriot, ракеты Hawk, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотники Puma.

После этого миллиардер Илон Маск усомнился в пользе нового пакета военной помощи США Украине. Многие пользователи в ответ на сообщение бизнесмена призвали прекратить поставки оружия Киеву.