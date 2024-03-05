Нарышкин рассказал, кто стоит за подрывом «Северных потоков» Нарышкин заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоят англосаксы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Некоторые косвенные признаки указывали, что за террористическими актами на «Северных потоках» стоят англосаксонские государства, заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Однако затем «мозаика сложилась» и у российских властей не осталось сомнений в их причастности к диверсии, подчеркнул он.

Англосаксы, — сказал Нарышкин, говоря о том, кто стоит за подрывом газопроводов.

Он добавил, что косвенные признаки были показаны самими авторами терактов.

У нас, конечно, была информация, косвенные признаки того, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного. Ну мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов, — заявил директор СВР.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия намерена поднять тему подрыва «Северных потоков» в Совбезе всемирной организации. Он назвал возможным открытый формат диалога.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прекращение Данией расследования взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море вызывает изумление. По его словам, ситуация близка к абсурдной, когда очевиден факт диверсии с одной стороны, а с другой нет никакого продвижения в расследовании.