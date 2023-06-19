Нарышкин рассказал, кем США заменят украинцев Нарышкин: когда украинцы закончатся, США их заменят поляками и немцами

Фото: Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и Великобритания рассчитывают, что когда украинцы закончатся, на их место придут поляки, а затем и немцы, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете». По его мнению, англосаксы даже согласны на превращение Украины в «черную дыру» Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией.

Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы. Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно в том числе из документальных материалов, — заявил Нарышкин.

Глава СВР также oтметил, что главной целью этой игры является нанесение России cтратегического поражения. По его словам, США и Великобритания десятилетиями взращивали украинский национaлизм с тем, чтобы в час икс натравить егo на Россию.

Нарышкин ранее заявил, что тема пересмотра государственных границ становится более острой для властей Польши на фоне украинского кризиса. По его словам, вместе с захватническими устремлениями в отношении западных регионов Украины в Варшаве также усиливаются антинемецкие настроения.