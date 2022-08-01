Нарышкин рассказал, как можно добиться победы на Украине Нарышкин: победы на Украине можно добиться только единством армии, власти и общества

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что победы над врагом можно добиться лишь тогда, когда власть, армия и общество едины и не поддаются деструктивному влиянию извне. Об этом, по его словам, свидетельствует колоссальный исторический опыт России, включая опыт Первой мировой войны.

В ходе памятной церемонии по случаю 108-й годовщины вступления России в Первую мировую войну Нарышкин напомнил, что Россия так и не вошла в круг держав-победительниц, в чем свою роль сыграла и националистическая пропаганда, которая целенаправленно велась из-за рубежа. По его словам, результаты этой пропаганды оказывают влияние на Россию до сих пор.

Опыт участия России в Первой мировой войне позволяет сделать важнейший исторический вывод, который состоит в том, что российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью — победой над врагом. Так было во все времена, — подчеркнул Нарышкин.

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби сравнил нагнетание истерии со стороны США накануне спецоперации на Украине с ситуацией накануне Первой мировой войны, когда тем же ошибочно занимались Германская и Британская империи. По его словам, именно эта ситуация стала одной из причин первой мировой войны. Аналитик призвал «задуматься о некоторых реалиях с критической точки зрения» на фоне роста недоверия и страха в отношениях России с Западом.