Нарышкин заявил о «карательных» планах Киева против Донбасса в 2022 году Нарышкин: Украина собиралась задушить Донбасс в 2022 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Россия до начала спецоперации на Украине получила информацию о том, что Киев готовится «задушить» Донбасс, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона получила данные о планах киевских властей начать в феврале — марте 2022 года карательную операцию в Донбассе и, чтобы не допустить этого, начала военную операцию.

Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве было принято решение и вокруг Донбасса сконцентрировались серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить, — сказал он.

Нарышкин рассказал, что в результате действий ВС России в начале военной операции были найдены документы, говорящие о намерениях Киева «с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев» в конце февраля — начале марта 2022 года начать карательную операцию, которая бы привела к жертвам среди жителей Донбасса.

В начале этого года Нарышкин обвинил ВСУ в складировании ракет на атомных электростанциях. Эту информацию опровергла экспертная группа МАГАТЭ.

Позже глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что их встреча с Сергеем Нарышкиным оказалась «довольно удручающей». Он назвал поведение собеседника дерзким и предположил, что это связано с уверенностью президента России Владимира Путина.