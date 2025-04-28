Нарышкин раскрыл, какой не должна быть Россия Нарышкин: Россия не должна быть слабой и отказываться от собственных ценностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Россия не должна быть слабой и отказываться от собственных ценностей, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на международном симпозиуме «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН». По его словам, которые передает ТАСС, прочное положение РФ отвечает интересам всех участников международных отношений.

России нельзя быть слабой, нельзя отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами тоталитарного либерализма и глобализма, — сказал Нарышкин.

Ранее Нарышкин сообщил, что, по мнению СВР, Великобритания способна совершить провокации против России. Таким образом он ответил на вопрос, может ли Лондон пойти на диверсии на территории Украины с применением химического оружия. Он считает, что провокаций со стороны Британии стоит ожидать в любой стране.

Нарышкин также отметил, что британские спецслужбы довольно активно проводят такую грубую линию, в первую очередь в отношении России. Он подчеркнул, что Москва все это видит.

До этого Служба внешней разведки России назвала разлад между США и Евросоюзом фактором, способствовавшим ситуативному сближению Москвы и Вашингтона. При этом объединение государств может предотвратить «сползание мира» к новому глобальному конфликту, считают в ведомстве.