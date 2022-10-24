Нарышкин призвал не допустить передачу Украине ядерного оружия Нарышкин: мир не должен допустить обладания Киевом ядерным оружием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Мировое сообщество не должно допустить передачи Украине ядерного оружия, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости. Он также отметил, что Россию очень беспокоит западная риторика о возможности применения оружия массового поражения. По мнению Нарышкина, такая риторика недопустима.

Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело <...> начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить, — сказал Нарышкин.

Глава СВР также напомнил о Карибском кризисе в контексте нынешней ситуации. Он считает, что кризис 1962 года должен был научить руководителей сверхдержав искать компромиссы.

Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс. Этот компромисс нужен и сегодня. Уроки истории нужно учить, — добавил он.

Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории. По их словам, это утверждение можно расценивать как предлог для эскалации конфликта со стороны России.

Накануне РИА Новости со ссылкой на неназванные источники сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире.