Нарышкин прибыл с визитом в Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прибыл с визитом в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан. На пресс-конференции по итогам переговоров с руководством страны он подчеркнул, что взаимодействие спецслужб двух государств имеет особое значение для обеспечения мира и безопасности в регионе. Также между службами внешней разведки РФ и Азербайджана было подписано соглашение о сотрудничестве.

За 30 лет отношений между Баку и Москвой сформирована стройная система сотрудничества, — сказал Нарышкин.

Также он отметил, что Россия может сыграть ключевую роль в вопросах делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, открытия коммуникаций и подписания мирного соглашения. По его словам, для внешней политики РФ в региональном аспекте вопрос восстановления мира на Южном Кавказе является приоритетным.

Накануне Нарышкин посетил с рабочим визитом Ереван. На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном они обсудили вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью. Глава СВР РФ отметил, что его рабочая поездка никак не связана с недавним визитом в столицу Армении директора ЦРУ США Уильяма Бернса.