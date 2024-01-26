Нарышкин предупредил о риске атак украинских диверсантов на АЭС в России Нарышкин: спецслужбы Запада готовят ДРГ Украины для провокаций на АЭС в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для провокаций на российских атомных электростанциях (АЭС), заявил в интервью РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, в первую очередь речь идет о британской разведке MI6.

Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации, — сказал Нарышкин.

Ранее пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины сообщила о гибели в России летом 2023 года сотрудника ведомства полковника Олега Бабия. По данным украинской стороны, полковнику удалось совершить девять успешных вылазок на территорию РФ. Сообщалось, что диверсионная группа Бабия 30 августа попала в засаду, когда возвращалась с задания на российской территории. ГУР Украины также утверждает, что группа Бабия в ходе рейда вывела из строя три российских бомбардировщика Ту-22. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также стало известно, что ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в попытке совершения диверсии на объекте Минобороны РФ по указанию украинских спецслужб. Кроме того, установлена причастность задержанного к поджогам объектов связи и железнодорожной инфраструктуры в Республике Дагестан в ноябре и декабре 2023 года.

Перед этим Сахалинский областной суд вынес приговор по делу мужчины 1980 года рождения, обвинявшегося в государственной измене и подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за работу на спецслужбы Украины.