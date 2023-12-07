Нарышкин предложил «пробудить Россию от либерального дурмана 90-х» Нарышкин призвал вернуть Россию на тысячелетний самобытный путь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

России пора окончательно «пробудиться от либерального дурмана 90-х», написал в статье для журнала «Разведчик» директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, стране необходимо вернуться на собственный самобытный тысячелетний путь.

Убежден, что нам тоже нужно до конца пробудиться от либерального «дурмана» 1990-х годов и вернуться к истокам. У нас свой путь. Россия — самобытная страна-цивилизация с тысячелетней историей, которую нельзя забывать и уж тем более предавать, — подчеркнул Нарышкин.

По этой причине, продолжил чиновник, на территории штаб-квартиры СВР России в Ясенево решили установить памятник основателю органов отечественной внешней разведки Феликсу Дзержинскому.

Он добавил, что большинство государств в мире уже давно раскрыли двуличие Запада и больше не верят его " сладким посулам и лживым обещаниям«. В связи с этим Нарышкин отметил, что «глобальное пробуждение» вскоре станет обратимым процессом.

Ранее глава Службы внешней разведки выразил мнение, что в нынешней борьбе РФ с нацизмом историческая память россиян должна быть не менее тверда, чем оборона страны. Он обратил внимание, что Россия спустя всего 78 лет после победы в Великой Отечественной войне вновь вынуждена вступить в борьбу с этим целенаправленно возрожденным злом.