Нарышкин пообещал поддерживать контакт с ЦРУ Нарышкин: новые контакты с главой ЦРУ будут, точных сроков пока нет

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Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин пообещал продолжать взаимодействовать с руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом, передает ТАСС. При этом он не стал называть конкретные сроки новых контактов.

Контакты будут, — заявил Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также глава СВР отметил, что Москва ни за что не станет вмешиваться в президентские выборы в США. При этом он предположил, что Вашингтон обязательно постарается повлиять на результаты выборов в России.

Ранее Нарышкин говорил, что «предупреждения» представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против РФ. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран. По мнению главы СВР, подобными заявлениями Запад пытается заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции. Однако, заверил он, ничего подобного не произойдет.

Нарышкин также указывал на то, что Украину ждет печальная судьба при власти президента Владимира Зеленского. По заявлению главы СВР, Россия не намерена отказываться от собственных планов.