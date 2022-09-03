Нарышкин получил почетную премию имени Сперанского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин получил всероссийскую правовую премию имени Михаила Сперанского, сообщает РИА Новости. Церемония награждения лауреатов премии прошла во Владимире. Награду главе СВР вручили председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Я искренне благодарю вас за такую высокую награду, тем более приятно получить эту премию в великий год — год 250-летия со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского на родной для него владимирской земле, — заявил Нарышкин.

Директор СВР отметил титанические усилия графа Сперанского при кодификации законов Российской империи. Граф Сперанский возглавлял реформаторскую деятельность императора Александра I. Реформы, которые проводил законотворец, коснулись почти всех слоев российского общества.

Всероссийскую правовую премию имени Сперанского учредили в 2011 году представители Ассоциации юристов РФ. Размер премии составляет 100 тысяч рублей. Помимо Нарышкина, ее лауреатами становились зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и экс-спикер Госдумы Владимир Платонов.

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