Начало СВО является решительным ответом на агрессивные действия НАТО против РФ, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, действия Альянса представляли собой «наглую и агрессивную демонстрацию силы» в нарушение всех норм международного права, которая повлекла множество жертв среди мирного населения.
Заокеанские организаторы этих преступлений не вынесли из содеянного никаких нравственных уроков. Позднее мир еще не раз пришел в ужас от военных преступлений натовских солдат и местных наемников в Афганистане, в Ираке, в Сирии и Ливии, а теперь и на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, — сказал Нарышкин.
До этого глава СВР отмечал, что провал контрнаступления ВСУ очевиден. Он сообщил, что в проблемах Запад и Киев винят погоду и «кустарниковую растительность» на поле боя. Ранее Нарышкин заявил, что физически и духовно здоровым людям страшно приезжать в страны Евросоюза из-за расплодившихся там извращений. По его словам, страны Запада стремятся заменить людей «биомеханоидами».
В свою очередь глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу назвал Россию локомотивом в борьбе за интересы других независимых стран. По его словам, государство готово бороться с политикой стран Запада по провоцированию локальных конфликтов во всем мире.