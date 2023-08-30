Нарышкин озвучил причину начала СВО Нарышкин назвал СВО решительным ответом на агрессивные действия НАТО против РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Начало СВО является решительным ответом на агрессивные действия НАТО против РФ, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, действия Альянса представляли собой «наглую и агрессивную демонстрацию силы» в нарушение всех норм международного права, которая повлекла множество жертв среди мирного населения.

Заокеанские организаторы этих преступлений не вынесли из содеянного никаких нравственных уроков. Позднее мир еще не раз пришел в ужас от военных преступлений натовских солдат и местных наемников в Афганистане, в Ираке, в Сирии и Ливии, а теперь и на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, — сказал Нарышкин.

До этого глава СВР отмечал, что провал контрнаступления ВСУ очевиден. Он сообщил, что в проблемах Запад и Киев винят погоду и «кустарниковую растительность» на поле боя. Ранее Нарышкин заявил, что физически и духовно здоровым людям страшно приезжать в страны Евросоюза из-за расплодившихся там извращений. По его словам, страны Запада стремятся заменить людей «биомеханоидами».

В свою очередь глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу назвал Россию локомотивом в борьбе за интересы других независимых стран. По его словам, государство готово бороться с политикой стран Запада по провоцированию локальных конфликтов во всем мире.