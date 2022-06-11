Нарышкин уличил Запад в попытках «отменить Россию» Нарышкин: Запад верит, что весь мир повинуется его приказам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что попытки западных лидеров «отменить Россию» стали свидетельством «маниакальной веры» в то, что весь мир подчиняется их приказам. В качестве доказательства опровержения западного мироощущения Нарышкин привел российских исторических деятелей: Петра I, Георгия Жукова и Юрия Гагарина.

Я глубоко уверен в том, что любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам. На самом деле это не так, и свидетельство тому — тысячелетняя история России, — заявил Нарышкин.

Ранее в попытках «отменить Россию» страны Запада обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уверен, что эти государства объявили тотальную войну России, всему русскому миру и не скрывают этого. По его словам, нынешняя ситуация останется надолго.

До этого Лавров заявил, что Россия будет серьезно думать, прежде чем принимать предложения Запада в плане восстановления отношений. Официальная Москва станет полагаться только на себя и те государства, которые ведут независимую политику и уже доказали свою надежность, подчеркнул министр.