Нарышкин ответил на упреки главы ЦРУ Нарышкин заявил, что уважает главу ЦРУ Бернса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что оценивает встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом позитивно и сохраняет большое уважение к нему, сообщает РИА Новости. Он усомнился, что встреча в Анкаре могла продолжаться 2,5 часа, если бы одна из сторон вела себя дерзко и высокомерно.

Вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно, — сказал Нарышкин.

Он назвал Бернса искусным дипломатом, который, возможно, имеет не очень большой опыт работы на посту директора ЦРУ.

В ноябре Нарышкин и Бернс встретились в Анкаре, где обсуждали вопросы ядерной безопасности. В январе Нарышкин на встрече в штаб-квартире разведслужбы Турции допустил, что в перспективе пройдет очередная встреча с представителями ЦРУ для обеспечения мировой безопасности.

Ранее Бернс заявил, что встреча оказалась «довольно удручающей». Он также назвал поведение Нарышкина дерзким и предположил, что это связано с уверенностью президента России Владимира Путина, что у стран Запада «наступит политическая усталость» относительно СВО.