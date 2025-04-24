Нарышкин оценил шансы на встречу с главой ЦРУ в ближайшее время Нарышкин заявил, что может встретиться с директором ЦРУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС допустил возможность очной встречи с руководителем Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Он отметил, что уже провел с американским коллегой конструктивный телефонный разговор.

Поэтому я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдет и встреча, — подчеркнул Нарышкин.

Ранее директор СВР назвал отвратительным и безнравственным запрет для лидеров Евросоюза посещать Москву в день 80-летия Победы. По его словам, это демонстрирует, что европейские чиновники находятся не на стороне победителей, а на стороне проигравших.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что поездки иностранных делегаций на празднование 9 Мая в Москву будут иметь политические последствия. Особый акцент она сделала на государствах — кандидатах на вступление в ЕС. Таким странам Каллас посоветовала исключить участие в мероприятиях в России. Европейский политик также призвала как можно чаще посещать Украину, чтобы демонстрировать поддержку Киеву.

По мнению представителей СВР, текущий разлад между США и Евросоюзом стал фактором, который способствовал ситуативному сближению Москвы и Вашингтона. По данным ведомства, в зарубежных экспертных кругах надеются на новое объединение усилий двух стран.