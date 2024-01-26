Нарышкин оценил возможности Запада устроить революцию в России Нарышкин: Запад намерен совершить революцию в России, но этого не получится

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Уверовавший в собственную способность устраивать госперевороты Запад намеревается совершить революцию и в России, однако у него ничего не получится, заявил в интервью РИА Новости глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он напомнил, что на счету у США и их союзников трагедии Арабской весны и Евромайдана. По мнению Нарышкина, это привело западные страны к «головокружению от успехов».

С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов. <...> На их счету и трагедия так называемой Арабской весны <...>, и трагедия украинского Евромайдана», последствия которого мир продолжает расхлебывать до сегодняшнего дня. <...> [В России] ничего из этого, конечно, не получилось и не получится, — сказал глава СВР.

Нарышкин также сообщил о наличии информации, согласно которой руководство и спецслужбы западных стран осознают, что ситуация в России стабильна, а население объединилось вокруг политического руководства страны.

Нарышкин заявлял, что «предупреждения» представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против РФ. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран. По мнению главы СВР, такими заявлениями Запад пытается заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции. Однако, заверил он, ничего подобного не произойдет.