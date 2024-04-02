Нарышкин оценил сообщения США о возможном теракте в России Нарышкин: ФСБ получила от США слишком общую информацию о возможном теракте в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

ФСБ получила от США определенную информацию о возможности теракта в России, однако она была слишком общей, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, контртеррористический канал между странами ограничен.

ФСБ получила определенную информацию со стороны спецслужб США о том, что такое, к сожалению, возможно. Но как наши российские коллеги говорили, информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, — заявил Нарышкин.

Он пояснил, что действие канала между спецслужбами США и России ограничено из-за неблагоприятной политической обстановки. Прежде всего, подчеркнул директор СВР, это обусловлено шагами американской стороны.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человека. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.

Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искаженной картины теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным ведомства, Госдепартаменту, американским спецслужбам, а также аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.