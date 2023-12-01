Нарышкин объяснил, почему для России важна не только оборона Нарышкин: историческая память россиян должна быть твердой, как оборона

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Сергей Нарышкин

В нынешней борьбе России с нацизмом историческая память россиян должна быть не менее тверда, чем оборона страны, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия спустя всего 78 лет после победы в Великой Отечественной войне вновь вынуждена вступить в борьбу с этим целенаправленно возрожденным злом.

В сложившихся обстоятельствах, перед лицом интенсивного внешнего давления, наша историческая память должна быть не менее тверда, чем наша оборона. И каждый справедливый вердикт суда, каждое историческое исследование, напоминающее нам о бесчеловечной сущности нацизма, приближают нас к достижению этой цели, — сказал он.

В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти. Основная его задача будет заключаться в защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Центр будет работать в форме автономной некоммерческой организации. Его учредителем станет Управление делами президента России.

До этого Нарышкин пояснил, что наличие у России ракетно-ядерного щита делает абсурдными мечты западных политиков о стратегическом поражении страны. По его словам, РФ неоспоримо лидирует в сфере ядерной энергетики, что является следствием определенного исторического пути и блестящих открытий, у истоков которых стояли выдающиеся советские ученые.