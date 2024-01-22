Нарышкин обвинил США в формировании на Украине колониальной администрации Нарышкин: США перешли к формированию на Украине колониальной администрации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, сообщили РИА Новости в СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. Отмечается, что в новую структуру войдут украинцы, прошедшие обучение на Западе.

В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране, по сути, колониальной администрации, — говорится в сообщении.

11 января Нарышкин заявил, что Вашингтон в преддверии президентских выборов в России хватается за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране. В частности, США работают над созданием пятой колонны в России. По его словам, для этого Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена. В России их около 80 тысяч человек.

В СВР считают, что основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды. Также будут предприняты попытки вмешательства в выборы и дискредитации руководства страны в соцсетях.

Нарышкин ранее высказывался, что России пора окончательно «пробудиться от либерального дурмана 90-х». По его словам, стране необходимо вернуться на собственный самобытный тысячелетний путь.