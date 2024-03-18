«Непростительная ошибка»: Нарышкин о решении Хрущева по Крыму Нарышкин назвал решение Хрущева передать Крым УССР непростительной ошибкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал решение советского лидера Никиты Хрущева о передаче Крыма в состав Украинской ССР непростительной и трагической ошибкой. По его словам, которые приводит ТАСС, за прошедшие 10 лет после воссоединения с Россией полуостров вновь стал регионом опережающего развития и местом притяжения талантов.

Нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым. Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном итоге приведет формальная передача Крыма в состав УССР в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады, — приводит агентство слова Нарышкина.

В феврале сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал власти Украины исправить историческую ошибку Хрущева и признать российскую принадлежность полуострова. По словам парламентария, решение советского лидера о передаче Крыма в 1954 году было принято с грубейшими нарушениями конституций СССР, РСФСР и УССР.

Глава крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь заявлял, что передача полуострова Украине в советские годы представляла собой преступный акт. По его словам, у этого решения Хрущева не было никакой целесообразности. Константинов не исключил, что благодаря этой «сделке» генсек ЦК КПСС рассчитывал «купить» лояльность украинского руководства.